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Владислав Сиренко: Происходящее сейчас – это геноцид моего народа

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Боксер помогает всем, чем может своей стране

Владислав Сиренко: Происходящее сейчас – это геноцид моего народа

фото - b-1boxing.com

Новина українською

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) высказался о ситуации в Украине.

"Из личного опыта скажу, что невозможно быть в стороне от политики и не важно, в какой сфере деятельности ты находишься. Хотя я раньше максимально пытался быть аполитичным. Происходящее сейчас – это геноцид моего народа. Это ужасная война.

Украина обязательно победит, потому что мы на стороне добра. А добро всегда побеждает. Горжусь нашими защитниками, горжусь быть украинцем".

Напомним, Сиренко выставил на аукцион свой пояс.

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В статье: Владислав Сиренко
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Источник:
Vringe

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