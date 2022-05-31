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Владислав Сиренко: Происходящее сейчас – это геноцид моего народа
Боксер помогает всем, чем может своей стране
фото - b-1boxing.com
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) высказался о ситуации в Украине.
"Из личного опыта скажу, что невозможно быть в стороне от политики и не важно, в какой сфере деятельности ты находишься. Хотя я раньше максимально пытался быть аполитичным. Происходящее сейчас – это геноцид моего народа. Это ужасная война.
Украина обязательно победит, потому что мы на стороне добра. А добро всегда побеждает. Горжусь нашими защитниками, горжусь быть украинцем".
Напомним, Сиренко выставил на аукцион свой пояс.
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