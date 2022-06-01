Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Джошуа: Энтони талантливее Усика и Фьюри
Но не перегибает ли часом наставник британца
фото - boxingscene.com
Тренер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсия рассказал о подготовке к реваншу против Александра Усика (19-0, 13 КО), слова специалиста приводит talkSPORT.
"Думаю, что Энтони талантливее Усика и Фьюри. Они являются отличными бойцами. Усик одержал замечательную победу, у него отличный стиль, а Фьюри является настоящей личностью в тяжелом весе.
Но я думаю, что у Энтони Джошуа больше навыков, и если говорить о них, то он еще должен верить в себя. Он должен верить, что его навыки достаточно хороши, чтобы победить их обоих, и он должен это сделать. Ему нужно сказать самому себе: "Возможно, я мог бы получить удар от этих ребят, но они не смогут выдержать мои удары". Надо мыслить так.
Я работал со многими другими бойцами с такой же проблемой, и им нужно изменить это. Они должны изменить свой менталитет и мышление. Они не могут хорошо смотреться в таких условиях.
Что касается талантов, я считаю, что он самый лучший супертяж, он очень талантлив, но ему нужно быть в тренажерном зале с другими тренерами с другими бойцами, которые подтолкнут его. Ему нужно изменить свое отношение ко мне, поскольку он не может получить удар и улыбнуться.
Вы знаете, что с ним произошло в бою против Усика. Он пропускал удары и улыбался. Вы знаете, что он воздает должное своему сопернику.
Ты должен быть злой, когда тебя ударили. Ему нужен такой менталитет – этот инстинкт убийцы. Звучит плохо, но на ринге хочется нанести урон сопернику".
Популярное сейчас
- Без трех игроков. Петраков назвал заявку Украины на матч с Шотландией
- Шотландия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Чемпионат мира на 1 июня 2022
- Украинские защитники уничтожили ещё одного подполковника. Он лично управлял танком
- Дэвис ярко нокаутировал Ромеро и спас поединок. Видео
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость