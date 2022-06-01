Тренер Джошуа: Энтони талантливее Усика и Фьюри

Тренер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсия рассказал о подготовке к реваншу против Александра Усика (19-0, 13 КО), слова специалиста приводит talkSPORT.

"Думаю, что Энтони талантливее Усика и Фьюри. Они являются отличными бойцами. Усик одержал замечательную победу, у него отличный стиль, а Фьюри является настоящей личностью в тяжелом весе.

Но я думаю, что у Энтони Джошуа больше навыков, и если говорить о них, то он еще должен верить в себя. Он должен верить, что его навыки достаточно хороши, чтобы победить их обоих, и он должен это сделать. Ему нужно сказать самому себе: "Возможно, я мог бы получить удар от этих ребят, но они не смогут выдержать мои удары". Надо мыслить так.

Я работал со многими другими бойцами с такой же проблемой, и им нужно изменить это. Они должны изменить свой менталитет и мышление. Они не могут хорошо смотреться в таких условиях.

Что касается талантов, я считаю, что он самый лучший супертяж, он очень талантлив, но ему нужно быть в тренажерном зале с другими тренерами с другими бойцами, которые подтолкнут его. Ему нужно изменить свое отношение ко мне, поскольку он не может получить удар и улыбнуться.

Вы знаете, что с ним произошло в бою против Усика. Он пропускал удары и улыбался. Вы знаете, что он воздает должное своему сопернику.

Ты должен быть злой, когда тебя ударили. Ему нужен такой менталитет – этот инстинкт убийцы. Звучит плохо, но на ринге хочется нанести урон сопернику".