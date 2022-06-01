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Сборная Украины по боксу сфотографировалась в футболках с Зеленским
В Ереване завершился ЧЕ по боксу
Фото: ФБУ
В Ереване (Армения) после завершения чемпионата Европы сборная Украины сделала фото в футболках с изображением Президента Украины Владимира Зеленского.
"Вместе украинцы сильны и едины! Нас не одолеть!"
Боксеры национальной сборной Украины и тренерский штаб команды во время чемпионата Европы выразили поддержку президенту Владимиру Зеленскому и ВСУ.
Это не просто фото в футболках. На полуфинальные поединки чемпионата Европы наши тренеры выходили и секундировали у них на поединке, в то время как наши ребята в этих же футболках болели на трибунах. Это видел весь боксерский мир! Наши ребята дрались за свою страну, своих родных и друзей, которые с оружием в руках защищают независимость Украины! Наши ребята сражались за своего президента, до конца с украинским народом. Быть президентом воюющей страны не страшно, страшно быть без поддержки! Владимир Александрович, дорогие наши защитники, верим в вас и в нашу общую победу над российским фашизмом!", - пишет Федерация бокса Украины.
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