Джошуа: Гарсия сейчас здесь, но мы не будем менять стиль в бою с Усиком

Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал, как готовится к реваншу против чемпиона по версиям WBO, IBF, IBO, WBA Александра Усика (19-0, 13 КО).

"Гарсия сейчас здесь. Мы работаем только над несколькими моментами. По моему мнению, речь не идет об изменении стиля как такового. Речь идет не об изменении стиля, а о его опыте и о том, что он знает на уровне чемпионата и т.д. Добавить это к лагерю, по моему мнению, бесценно.

Главное, что счастливый боец ​​– опасный боец. Я в хорошем месте. У меня все хорошо", – заявил Джошуа.

Напомним, что новым тренером Джошуа стал Роберт Гарсия.