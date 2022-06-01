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Джошуа: Гарсия сейчас здесь, но мы не будем менять стиль в бою с Усиком

Бокс
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Британец рассказал, как проходят его тренировки

Джошуа: Гарсия сейчас здесь, но мы не будем менять стиль в бою с Усиком

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал, как готовится к реваншу против чемпиона по версиям WBO, IBF, IBO, WBA Александра Усика (19-0, 13 КО).

"Гарсия сейчас здесь. Мы работаем только над несколькими моментами. По моему мнению, речь не идет об изменении стиля как такового. Речь идет не об изменении стиля, а о его опыте и о том, что он знает на уровне чемпионата и т.д. Добавить это к лагерю, по моему мнению, бесценно.

Главное, что счастливый боец ​​– опасный боец. Я в хорошем месте. У меня все хорошо", – заявил Джошуа.

Напомним, что новым тренером Джошуа стал Роберт Гарсия.

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В статье: Энтони Джошуа
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