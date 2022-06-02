Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Джошуа: Усик чуть-чуть похож на ребенка
У Гарсии лишь положительные воспоминания об украинском боксере
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Роберт Гарсия рассказал Little Giant Boxing, об Александре Усике (19-0, 13 KO), как о хорошем человеке.
Слушайте, когда вы смотрите на Усика, он пугает. Он выглядит как серийный убийца. Но как только вы с ним встречаетесь… Он классный человек, добряк, чуть-чуть похож на ребенка. Он ходит всюду, забавляется, шутит. С Климасом у нас тоже хорошие отношения, только уважение. Сейчас меня наняли, чтобы я был против них. И я сделаю все, чтобы победить их.
Популярное сейчас
- "Украинцы - это что-то особенное". Линекер в восторге от победы Украины над Шотландией
- "Это было невероятно". Шевченко поздравил сборную Украины с победой
- Триумф сборной, 40-й трофей Месси и долгожданный гол Супряги. Главные новости за 1 июня
- Британский супертяж уверен, что нокаутирует Усика
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО