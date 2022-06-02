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Тренер Джошуа: Усик чуть-чуть похож на ребенка

Бокс
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У Гарсии лишь положительные воспоминания об украинском боксере

Тренер Джошуа: Усик чуть-чуть похож на ребенка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Роберт Гарсия рассказал Little Giant Boxing, об Александре Усике (19-0, 13 KO), как о хорошем человеке.

Слушайте, когда вы смотрите на Усика, он пугает. Он выглядит как серийный убийца. Но как только вы с ним встречаетесь… Он классный человек, добряк, чуть-чуть похож на ребенка. Он ходит всюду, забавляется, шутит. С Климасом у нас тоже хорошие отношения, только уважение. Сейчас меня наняли, чтобы я был против них. И я сделаю все, чтобы победить их.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Роберт Гарсия
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