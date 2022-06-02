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Глава Top Rank: Ломаченко должен решить, хочет ли он вернуться к своей профессии
Украинец может завязать с боксом
Фото: twitter.com/VasylLomachenko
Глава промоутерской компании TopRank Тодд Дебеф подтвердил, что Ломаченко мог подписать контракт на бой с Джорджем Камбососом, но после начала войны боксер отказался уезжать из страны.
"В последнее время мы общались только с менеджером Ломаченко, который сказал, что Василий вернулся к тренировкам в Украине. Его решение остаться – это личная история, мы ничего сделать не можем. Мы ему сказали, что уже все готово к бою с Камбососом. Василий сказал , что он не поедет, хочет остаться и поддерживать Украину
Мы уважаем это решение, поэтому теперь у нас бой Камбосос – Хейни.
Ломаченко нужно будет принять важное решение. Он и его семья должны решить, хочет ли Василий вернуться к своей профессии, необходимо ли ему остаться в родной стране и помогать там.
Это очень личный вопрос, мы здесь ничего советовать не будем», – сказал Дебеф.
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