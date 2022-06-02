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Джо Джойс: Думаю, что в реванше Усика с Джошуа украинец снова победит
Боксер уверен в превосходстве нашего соотечественника
Джо Джойс уверен, что в реванше Усик – Джошуа победа снова будет за украинцем.
"Сейчас я бы подошел к бою с Усиком с большим техническим арсеналом. Тогда я даже не тренировался с левшей, чтобы подготовиться к бою. Думаю, если произойдет еще один наш бой, то смогу победить".
"А что касается реванша из Джошуа, то Александр с первых минут приступит к выполнению своей работы. Однажды он уже избил его, и мне кажется, сделает это снова".
"Разве что Джошуа проведет большую работу и значительные изменения, как это было во втором поединке с Руисом", - сказал Джойс.
Напомним, что бой Усик – Джошуа должен состояться в июле или в августе.
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