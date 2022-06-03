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Боб Арум: Я бы хотел, чтобы Ломаченко подрался с Хейни или Камбососом
Глава Тор Rank надеется, что украинец все же проведет поединки лучшими боксерами
Глава Top Rank Боб Арум хочет, чтобы Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) все же провел бой за звание абсолютного чемпиона:
"К сожалению, он в Украине воюет за свою страну. Мы не смогли его вывести, но надеюсь, что нам это удастся. Я бы хотел, чтобы Ломаченко подрался с одним из этих ребят, Хейни или Камбососом.
Город, в котором он живет, находится в десяти километрах от Одессы. Его город не был особенно обстрелян, но Ломаченко находится там и вносит свой вклад в защиту страны от российской агрессии."
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