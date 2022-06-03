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Боб Арум: Я бы хотел, чтобы Ломаченко подрался с Хейни или Камбососом

Бокс
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Глава Тор Rank надеется, что украинец все же проведет поединки лучшими боксерами

Боб Арум: Я бы хотел, чтобы Ломаченко подрался с Хейни или Камбососом

Новина українською

Глава Top Rank Боб Арум хочет, чтобы Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) все же провел бой за звание абсолютного чемпиона:

"К сожалению, он в Украине воюет за свою страну. Мы не смогли его вывести, но надеюсь, что нам это удастся. Я бы хотел, чтобы Ломаченко подрался с одним из этих ребят, Хейни или Камбососом.

Город, в котором он живет, находится в десяти километрах от Одессы. Его город не был особенно обстрелян, но Ломаченко находится там и вносит свой вклад в защиту страны от российской агрессии."

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В статье: Боб Арум
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