Боб Арум: Я бы хотел, чтобы Ломаченко подрался с Хейни или Камбососом

Глава Top Rank Боб Арум хочет, чтобы Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) все же провел бой за звание абсолютного чемпиона:

"К сожалению, он в Украине воюет за свою страну. Мы не смогли его вывести, но надеюсь, что нам это удастся. Я бы хотел, чтобы Ломаченко подрался с одним из этих ребят, Хейни или Камбососом.

Город, в котором он живет, находится в десяти километрах от Одессы. Его город не был особенно обстрелян, но Ломаченко находится там и вносит свой вклад в защиту страны от российской агрессии."