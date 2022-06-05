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Хэйни побеждает Камбососа и становится новым абсолютом в легком весе
В одни ворота
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский легковес Девин Хэйни (28-0; 15 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Мельбурне (Австралия). В поединке за титул абсолютного чемпиона мира он одолел уже экс-обладателя поясов, местного боксера Джорджа Камбососа (20-1; 10 КО).
Бой прошел все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей 116-112; 116-112; 118-110.
Старт поединка оба бойца начали с разведки. Первым номером пытался работать Хэйни, однако при попытке атаковать несколько раз натыкался на горячий прием чемпиона.
Но если первые пару раундов и было ощущение того, что австралиец контролирует ситуацию, то по мере развития следующих трех минуток стало понятно абсолютное преимущество американца. Он быстрее двигался на ногах, молниеносно атаковал джебом, не давая сопернику подойти на удобную дистанцию. На все попытки Джорджа донести свои удары Дэвин отвечал прекрасной работой туловищем и ответными атаками, которые были намного точнее.
Чемпион не смог противопоставить сопернику совершенно ничего и в решающих, чемпионских раундах. Картина боя была одинакова в течение всего противостояния и получила логическое завершение. Как ни пыталась команда австралийца доказать своим американским визави, что решение судей было не верным, но результат на табло.
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