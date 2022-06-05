Камбосос прокомментировал поражение от Хэйни

Австралийский боксер Джордж Камбосос (20-1; 10 КО) прокомментировал поражение в поединке против американца, новоиспеченного абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (28-0; 15 КО). Его слова цитирует Badlefthook:

"Это потрясающе для бокса, для этой страны. В конце концов, я хотел пройти лучших, самые сложные испытания. Сегодня я выскажу Хэйни уважение, пусть получит свое время, а потом мы подеремся еще раз.

Я думал, что бой был очень близок, но я не буду разрушать его момент. В ноябре у меня был мой момент, но его разрушили. Пусть получит свой момент, но очень скоро мы с тобой встретимся снова.

Взвешивание однозначно не являлось фактором. Хэйни просто отбоксировал, как хотел. Он двигался, боксировал, не особо хотел подходить и сражаться, но это его игра. Я выражаю ему уважение. Я пошел на риск и подрался с лучшим среди лучших. В конце концов я не обязан был с ним драться. Мало кто хотел с ним сразиться, но я дал ему шанс. Я уверен, что мы снова сделаем это" – сказал он.