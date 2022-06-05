Девин Хэйни: Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) прокомментировал победу в поединке против экс-обладателя титулов, австралийца Джорджа Камбососа (20-1; 10 КО).

"Мне было удобно. Я придерживался плана на бой. Он состоит в том, чтобы бить и не пропускать. Я делал это огромную часть поединка. Я сбавил обороты в последнем раунде, поскольку знал, что имею комфортное преимущество, однако я провел хороший, грамотный бой.

Я нивелировал его самые лучшие качества. Он хотел донести правый оверхенд и мощный левый хук. Камбосос не смог попасть в меня ни одним из этих ударов. Я снимаю перед ним шляпу, он настоящий воин. Я уважаю любого, кто выходит в ринг. Во время раскрутки боя не было ничего, кроме уважения. Пусть он и относился ко мне пренебрежительно, но я сохранял уважение. Хочу поблагодарить за свой визит Джорджа Камбососа и всю Австралию.

Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Многие так называемые "чемпионы" мне бы его не дали. Джордж был настоящим чемпионом, он предоставил мне возможность" – сказал он.