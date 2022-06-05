Камбосос – Хэйни: Лучшие моменты боя за звание абсолютного чемпиона мира

5 июня в австралийском Мельбурне состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между уже бывшим обладателем титулов Джорджем Камбососом (20-1; 10 КО) и американцем Девином Хэйни (28-0; 15 КО).

Комментарий Камбососа

Комментарий Хэйни