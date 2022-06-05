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Камбосос – Хэйни: Лучшие моменты боя за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
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Это было горячо

Камбосос – Хэйни: Лучшие моменты боя за звание абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

5 июня в австралийском Мельбурне состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между уже бывшим обладателем титулов Джорджем Камбососом (20-1; 10 КО) и американцем Девином Хэйни (28-0; 15 КО).

Комментарий Камбососа

Комментарий Хэйни

Вашему вниманию лучшие моменты поединка:

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В статье: Девин Хэйни Джордж Камбосос
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