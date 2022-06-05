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Камбосос – Хэйни: Лучшие моменты боя за звание абсолютного чемпиона мира
Это было горячо
Getty Images/Global Images Ukraine
5 июня в австралийском Мельбурне состоялся
Вашему вниманию лучшие моменты поединка:
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