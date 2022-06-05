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Боб Арум о бое Камбосос – Хэйни: В реванше мы увидим точно такой же результат
Комментарий промоутера
Президент компании ТОР Rank Боб Арум прокомментировал бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
"Хэйни провел потрясающе этот бой. Он не давал Камбососу возможность ударить его. Девин эффективно использовал джеб. Это было стратегически разумное сражение с его стороны. В этом нет сомнений.
В реванше мы увидим точно такой же результат только если Камбосос не придумает совсем другой план. Он не сможет ударить Девина, потому что Хэйни легко его перебоксирует.
Конечно, это было заявление. Камбосос одержал большую победу над Лопесом, а Хэйни одержал огромную победу над Джорджем. Это была победа, которую совсем нельзя назвать близкой. Хэйни решительно победил Камбососа" – сказал он.
Напомним, ранее Хэйни
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