Реванш Хэйни – Камбосос может состояться в ноябре

Экс-чемпион мира в легком весе, австралиец Джордж Камбосос (20-1; 10 КО) после поражения от американца Девина Хэйни (28-0; 15 КО) взвыл, что будет настаивать на проведении боя-реванша. Его слова цитирует boxingnews24.com:

"До конца ноября мы сделаем это снова. У меня хороший удар. Никто другой не смог бы причинить Хэйни такой вред. Давайте сделаем это. Давайте дадим болельщикам еще один крутой бой" – сказал он.

Видео-обзор боя Камбосос – Хэйни