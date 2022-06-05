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Реванш Хэйни – Камбосос может состояться в ноябре

Бокс
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Об этом заявил австралиец

Реванш Хэйни – Камбосос может состояться в ноябре

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в легком весе, австралиец Джордж Камбосос (20-1; 10 КО) после поражения от американца Девина Хэйни (28-0; 15 КО) взвыл, что будет настаивать на проведении боя-реванша. Его слова цитирует boxingnews24.com:

"До конца ноября мы сделаем это снова. У меня хороший удар. Никто другой не смог бы причинить Хэйни такой вред. Давайте сделаем это. Давайте дадим болельщикам еще один крутой бой" – сказал он.

Видео-обзор боя Камбосос – Хэйни

Комментарий Камбососа после боя

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В статье: Девин Хэйни Джордж Камбосос
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