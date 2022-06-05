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Реванш Хэйни – Камбосос может состояться в ноябре
Об этом заявил австралиец
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в легком весе, австралиец Джордж Камбосос (20-1; 10 КО) после
"До конца ноября мы сделаем это снова. У меня хороший удар. Никто другой не смог бы причинить Хэйни такой вред. Давайте сделаем это. Давайте дадим болельщикам еще один крутой бой" – сказал он.
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