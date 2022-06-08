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Экс-тренер Фьюри: Джошуа нужно работать над своим положением на ринге в бою с Усиком

Бокс
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Девисон дает советы британцу

Экс-тренер Фьюри: Джошуа нужно работать над своим положением на ринге в бою с Усиком

фото - boxingscene.com

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Бывший тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Бен Девисон рассказал, что думает о предстоящем бое Усик - Джошуа.

Тренера цитирует портал Mirror.co.uk:

"В первую очередь Джошуа нужно работать над своим положением на ринге. Ему необходимо быть достаточно собранным, чтобы понимать, что происходит. Очень важно, чтобы он был способен сломать ритм Усика. Иногда это будет заставлять Александра перестраиваться и разрушать его базу, а Джошуа сможет использовать это как свое преимущество, он сможет перейти в атаку и усложнит Усику предсказание своих действий, поэтому Александру будет сложнее контратаковать.

Я думаю, что Энтони мог бы действовать более компактно, но естественное противостояние ортодокса и левшей приводило бы к разменам ударной рукой, и он мог бы использовать этот как свое преимущество, если бы понимал, чего ждать.

Впрочем, Усик очень хорошо работает ударной рукой. Я думаю, что для Джошуа жизненно важно перехватывать инициативу в эти моменты. Ему нужно создавать возможности и знать, когда атаковать".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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