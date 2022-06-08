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Усик: Я бы посмотрел бой Фьюри - Джошуа

Бокс
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Надеемся, что они встретятся в ринге

Усик: Я бы посмотрел бой Фьюри - Джошуа

Новина українською

Александр Усик рассказал, что хотел бы посмотреть бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.

"Должен сказать, что Фьюри - очень непредсказуемый боксер. Но у него есть правильное настроение и все боксерские умения, чтобы победить Джошуа.

Сложно предположить, как такой поединок бы завершился, но я бы точно его посмотрел", - сказал Усик.

Напомним, что сейчас украинец готовится к бою с Джошуа, который должен состояться в августе.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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