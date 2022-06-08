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Усик: Я бы посмотрел бой Фьюри - Джошуа
Надеемся, что они встретятся в ринге
Александр Усик рассказал, что хотел бы посмотреть бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.
"Должен сказать, что Фьюри - очень непредсказуемый боксер. Но у него есть правильное настроение и все боксерские умения, чтобы победить Джошуа.
Сложно предположить, как такой поединок бы завершился, но я бы точно его посмотрел", - сказал Усик.
Напомним, что сейчас украинец готовится к бою с Джошуа, который должен состояться в августе.
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