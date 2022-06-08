Усик: Я бы посмотрел бой Фьюри - Джошуа

Александр Усик рассказал, что хотел бы посмотреть бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.

"Должен сказать, что Фьюри - очень непредсказуемый боксер. Но у него есть правильное настроение и все боксерские умения, чтобы победить Джошуа.

Сложно предположить, как такой поединок бы завершился, но я бы точно его посмотрел", - сказал Усик.

Напомним, что сейчас украинец готовится к бою с Джошуа, который должен состояться в августе.