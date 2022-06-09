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Усик показал фото с тренировки
Он готовится к реваншу с Джошуа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинский боксёр Александр Усик опубликовал фото с тренировки.
Сейчас Александр готовится к реваншу с представителем Великобритании Энтони Джошуа.
Напомним, ранее сообщалось, что реванш между Усиком и Джошуа должен состояться 20 августа.
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