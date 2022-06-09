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Ломаченко попал в топ-3 рейтинга The Ring

Бокс
Обновлено
(2 голосов)

Список лучших немного изменился

Ломаченко попал в топ-3 рейтинга The Ring

Новина українською

Редакция журнала The Ring провела вынужденное заседание, дабы обсудить результаты поединков минувших выходных:

Решением большинства принято решение пока что не включать Хэйни и Фултона в десятку "паунда". Расстановка сил в рейтинге Р4Р от The Ring осталась без изменений. А вот как выглядит обновлённый рейтинг лёгкого дивизиона:

Чемпион: Девин Хэйни (США)

№1: Джордж Камбосос-младший (Австралия)

№2: Теофимо Лопес (США)

№3: Василий Ломаченко (Украина)

№4: Джервонта Дэвис (США)

№5: Райан Гарсия (США)

№6: Исаак Крус (Мексика)

№7: Джозеф Диас (США)

№8: Ричард Комми (Гана)

№9: Хавьер Фортуна (Доминиканская Республика)

№10: Уильям Сепеда (Мексика).

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
Vringe

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