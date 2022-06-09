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Ломаченко попал в топ-3 рейтинга The Ring
Список лучших немного изменился
Редакция журнала The Ring провела вынужденное заседание, дабы обсудить результаты поединков минувших выходных:
Решением большинства принято решение пока что не включать Хэйни и Фултона в десятку "паунда". Расстановка сил в рейтинге Р4Р от The Ring осталась без изменений. А вот как выглядит обновлённый рейтинг лёгкого дивизиона:
Чемпион: Девин Хэйни (США)
№1: Джордж Камбосос-младший (Австралия)
№2: Теофимо Лопес (США)
№3: Василий Ломаченко (Украина)
№4: Джервонта Дэвис (США)
№5: Райан Гарсия (США)
№6: Исаак Крус (Мексика)
№7: Джозеф Диас (США)
№8: Ричард Комми (Гана)
№9: Хавьер Фортуна (Доминиканская Республика)
№10: Уильям Сепеда (Мексика).
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