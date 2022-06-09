Хирн: Вы увидите бой Усик - Джошуа в августе

Промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что реванш между чемпионом WBO, IBF, IBO, WBA в сверхтяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) пройдет в августе.

"Очевидно, что предложенной датой было 23 июля. Мы подошли к моменту, когда до поединка осталось менее 7 недель.

У нас запланированы глобальные медиа-туры, есть телевизионные права и нужно заключить международные спонсорские соглашения. Вы увидите этот бой в августе. Предлагаемые даты – 13 и 20.

Мы подписываем документы в течение 24 часов, поэтому официальное объявление поединка будет достаточно скоро. Международный медиа-тур начнется 20 июня или около того.

Бой пройдет на Ближнем Востоке. Похоже, все готово. Я приберегу точное место проведения для анонса. Это произойдет уже очень скоро. Вопрос о трансляции также будет раскрыт вскоре", – сказал Хирн.