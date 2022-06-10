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Тони Беллью высказался о реванше Усик - Джошуа
Боксер считает, что перенос боя пойдет на пользу Энтони
Фото: fightnews.info
Бывший чемпион мира Тони Беллью рассказал, что думает о переносе боя Усик – Джошуа.
"По моему мнению, перенос реванша играет на руку Джошуа. Это дает им с Робертом Гарсией время, чтобы стать лучшими, разработать план на бой и привлечь спарринг-партнеров. Но ты никогда не сможешь найти такого хорошего бойца, как Усик. Если боксер хочет бы примерно настолько хорош, как Александр, он будет чемпионом мира. У Усика есть все, этот парень невероятный.
В данный момент Усик через многое проходит в личной жизни, и после всего я не хочу видеть никаких оправданий. Его страна находится в состоянии войны. Мы просто ждем дату и окончательное место проведения боя".
Напомним, что реванш запланирован на август.
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