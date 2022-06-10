Тони Беллью высказался о реванше Усик - Джошуа

Бывший чемпион мира Тони Беллью рассказал, что думает о переносе боя Усик – Джошуа.

"По моему мнению, перенос реванша играет на руку Джошуа. Это дает им с Робертом Гарсией время, чтобы стать лучшими, разработать план на бой и привлечь спарринг-партнеров. Но ты никогда не сможешь найти такого хорошего бойца, как Усик. Если боксер хочет бы примерно настолько хорош, как Александр, он будет чемпионом мира. У Усика есть все, этот парень невероятный.

В данный момент Усик через многое проходит в личной жизни, и после всего я не хочу видеть никаких оправданий. Его страна находится в состоянии войны. Мы просто ждем дату и окончательное место проведения боя".

Напомним, что реванш запланирован на август.