Мэттью Маклин: Ломаченко все еще способен быть топовым легковесом

Бывший претендент на титул чемпиона мира Мэттью Маклин заявил, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) способен стать лучшим в легком весе.

"Послушайте, Ломаченко все еще способен быть топовым легковесом. Не упускайте его из виду. Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу, но победил бы он его в реванше? Я не знаю, однако не надо недооценивать Ломаченко.

Он стареет, в то время как другие ребята помоложе, за ними будущее. Но Ломаченко по-прежнему может быть топом в этом весе", - приводит слова Мэттью Pro Boxing Fans.