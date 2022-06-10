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Мэттью Маклин: Ломаченко все еще способен быть топовым легковесом

Бокс
(3 голосов)

Но вернется ли в ринг украинец

Мэттью Маклин: Ломаченко все еще способен быть топовым легковесом

Фото: twitter.com/VasylLomachenko

Новина українською

Бывший претендент на титул чемпиона мира Мэттью Маклин заявил, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) способен стать лучшим в легком весе.

"Послушайте, Ломаченко все еще способен быть топовым легковесом. Не упускайте его из виду. Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу, но победил бы он его в реванше? Я не знаю, однако не надо недооценивать Ломаченко.

Он стареет, в то время как другие ребята помоложе, за ними будущее. Но Ломаченко по-прежнему может быть топом в этом весе", - приводит слова Мэттью Pro Boxing Fans.

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В статье: Василий Ломаченко Мэттью Маклин
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Источник:
XSport.ua

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Комментарии (1)
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Ivanamoff (Киев)
10.06.2022 в 18:11
У Ломаченко есть одно заболевание - ватка мозга.После которого, он мне совершенно неинтересен.
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