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Мэттью Маклин: Ломаченко все еще способен быть топовым легковесом
Но вернется ли в ринг украинец
Фото: twitter.com/VasylLomachenko
Бывший претендент на титул чемпиона мира Мэттью Маклин заявил, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) способен стать лучшим в легком весе.
"Послушайте, Ломаченко все еще способен быть топовым легковесом. Не упускайте его из виду. Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу, но победил бы он его в реванше? Я не знаю, однако не надо недооценивать Ломаченко.
Он стареет, в то время как другие ребята помоложе, за ними будущее. Но Ломаченко по-прежнему может быть топом в этом весе", - приводит слова Мэттью Pro Boxing Fans.
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