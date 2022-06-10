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Хирн: Дата боя Усик - Джошуа будет названа на следующей неделе

Бокс
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Ждем

Хирн: Дата боя Усик - Джошуа будет названа на следующей неделе

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что уже на следующей неделе ожидается подписание соглашения для проведения реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Напомним, поединок будет проведен 13 или 20 августа в Саудовской Аравии. Гонорар будет разделен пополам – 50 на 50.

Ранее стороны планировали провести сражение 23 июля, но переговоры затянулись, поэтому дату сместили на август.

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В статье: Эдди Хирн
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Источник:
Tribuna

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