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Хирн: Дата боя Усик - Джошуа будет названа на следующей неделе
Ждем
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что уже на следующей неделе ожидается подписание соглашения для проведения реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Напомним, поединок будет проведен 13 или 20 августа в Саудовской Аравии. Гонорар будет разделен пополам – 50 на 50.
Ранее стороны планировали провести сражение 23 июля, но переговоры затянулись, поэтому дату сместили на август.
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Источник:Tribuna
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