Хирн: Дата боя Усик - Джошуа будет названа на следующей неделе

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что уже на следующей неделе ожидается подписание соглашения для проведения реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Напомним, поединок будет проведен 13 или 20 августа в Саудовской Аравии. Гонорар будет разделен пополам – 50 на 50.

Ранее стороны планировали провести сражение 23 июля, но переговоры затянулись, поэтому дату сместили на август.