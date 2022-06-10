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Эдди Хирн хочет организовать бой Ломаченко - Хейни
Интересно, что думает сам Ломаченко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0, 15 КО) с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO) может состояться.
Промоутера цитирует портал Badlefthook.com:
"Вероятно, сейчас, зная, как устроен этот бизнес, Боб Арум и другие ребята придут к Камбососу и скажут:" Смотри, пусть Хейни подерется с Ломаченко, а мы устроим тебе промежуточный бой, заплатим отступные или что ты захочешь. А потом ты автоматически получишь победителя”.
Джордж Камбосос ответит: "Нет, спасибо, я хочу реванш прямо сейчас, снова в Австралии", и у него есть на это право. Но все становится рискованным, когда вдруг тебе необходимо платить деньги за бой, который не соберет большие цифры".
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