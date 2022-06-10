Эдди Хирн назвал условие, при котором Фьюри может провести бой с Джошуа

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа может провести бой с Тайсоном Фьюри, если победит украинца Александра Усика.

"Думаю, бой Фьюри – Джошуа всегда актуален. Даже сегодня, идя по улице, до сих пор получаю вопрос: "Когда Энтони бьется с Фьюри?" И я говорю: "У него сначала поединок с Усиком". А мне: "О, правда?" Конечно, никто не хочет проигрывать, но и Усик сейчас, возможно, №1 р4р.

Проиграть Александру никогда не страшно. Бой Джошуа против Фьюри всегда актуален. Но если его проведут за звание абсолюта – это будет величайший поединок в истории. Думаю, если Энтони победит Усика, то он автоматически выйдет в ринг против Тайсона в декабре", – сказал Хирн.