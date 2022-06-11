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Промоутер: Я не знаю, кто победит в бою Хэйни – Ломаченко
А мы знаем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум прокомментировал потенциальный поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (28-0; 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (16-2; 11 КО). Его слова цитирует FightHype:
"Девин – это милый молодой парень, у которого приятный отец. Они отправились в логово льва в Мельбурн, в родной город Камбососа. Я тоже был там, а отец Хэйни прилетел туда за день до боя. Девин сделал отличное выступление. Он настоящий боец.
Я не знаю, кто победит в бою Хэйни – Ломаченко. Поэтому мы организовываем поединки, а зрители покупают билеты. У Хэйни право на реванш с Камбососом. Команда Девина – достойные люди, и они сделают все по контракту" – сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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