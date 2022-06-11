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Хэйни настроен на поединок с Ломаченко

Бокс
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Болельщикам нужен этот бой

Хэйни настроен на поединок с Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) заявил, что хочет поединка с украинцем Василием Ломаченко (16-2; 11 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Мне нравится бой с Ломой. Думаю, что мир воздаст мне должное, когда я подерусь с ним.

Безусловно, мне интересен поединок с Джервонтой Дэвисом. Это два имени, входящих в перечень моих целей.

Шакур Стивенсон – мой хороший друг, наш бой неизбежен. В итоге мы встретимся, но сейчас я сфокусирован на бойцах, выступающих в легком весе. Посмотрим, что будет дальше" – сказал он.

Напомним, что ранее известный промоутер дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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