Хэйни настроен на поединок с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) заявил, что хочет поединка с украинцем Василием Ломаченко (16-2; 11 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Мне нравится бой с Ломой. Думаю, что мир воздаст мне должное, когда я подерусь с ним.

Безусловно, мне интересен поединок с Джервонтой Дэвисом. Это два имени, входящих в перечень моих целей.

Шакур Стивенсон – мой хороший друг, наш бой неизбежен. В итоге мы встретимся, но сейчас я сфокусирован на бойцах, выступающих в легком весе. Посмотрим, что будет дальше" – сказал он.