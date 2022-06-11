Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэйни настроен на поединок с Ломаченко
Болельщикам нужен этот бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) заявил, что хочет поединка с украинцем Василием Ломаченко (16-2; 11 КО). Его слова цитирует ESPN:
"Мне нравится бой с Ломой. Думаю, что мир воздаст мне должное, когда я подерусь с ним.
Безусловно, мне интересен поединок с Джервонтой Дэвисом. Это два имени, входящих в перечень моих целей.
Шакур Стивенсон – мой хороший друг, наш бой неизбежен. В итоге мы встретимся, но сейчас я сфокусирован на бойцах, выступающих в легком весе. Посмотрим, что будет дальше" – сказал он.
Напомним, что ранее известный промоутер
Популярное сейчас
- Украина - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Украина – Армения. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура Лиги наций
- Байден: Зеленский не хотел слышать подтверждений, что путин перейдет границу
- Кубрат Пулев дал свой прогноз на бой Усик – Джошуа 2
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО