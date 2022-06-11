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Кубрат Пулев дал свой прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Бокс
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Кубрат Пулев дал свой прогноз на бой Усик – Джошуа 2

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Болгарский супертяж Кубрат Пулев дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО).

"Когда они устроят реванш, я думаю, что Усик нокаутирует Джошуа, потому что в Энтони нет ничего особенного. Я проиграл ему, но был плохо готов к тому поединку. Конечно, это моя ошибка, моя вина, но так сложились обстоятельства. Я сожалею, что согласился сразиться с ним больным. Сейчас у меня много сил, энергии и здоровья. Это самое главное" – сказал он.

Напомним, что ранее Хэйни рассказал о готовности к бою с Ломаченко.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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Источник:
https://fightnews.info

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