Кубрат Пулев дал свой прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Болгарский супертяж Кубрат Пулев дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО).

"Когда они устроят реванш, я думаю, что Усик нокаутирует Джошуа, потому что в Энтони нет ничего особенного. Я проиграл ему, но был плохо готов к тому поединку. Конечно, это моя ошибка, моя вина, но так сложились обстоятельства. Я сожалею, что согласился сразиться с ним больным. Сейчас у меня много сил, энергии и здоровья. Это самое главное" – сказал он.