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Эдди Хирн заявил о дате официального анонса поединка Усик – Джошуа 2
Также рассказал о гонорарах
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что бой Усик – Джошуа 2 будет официально анонсирован уже в начале следующей недели и прокомментировал ситуацию с распределением гонорара в реванше.
"Бумажная работа окончена, и вы услышите об этом бое уже в начале следующей недели. Состоится официальный анонс. В августе мы отправимся на Ближний Восток и в понедельник или вторник состоится официальное объявление поединка. Распределение денег будет в пропорции 50 на 50.
Мы хотели устроить этот бой на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне, поскольку это дает бойцу преимущество домашних стен, но команда Усика не была готова ехать туда, когда в другом месте можно было заработать в четыре раза больше денег" – сказал он.
Напомним, что первый поединок Усик - Джошуа состоялся 26 сентября прошлого года и завершился победой украинца единогласным решением судей.
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