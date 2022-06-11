Эдди Хирн заявил о дате официального анонса поединка Усик – Джошуа 2

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что бой Усик – Джошуа 2 будет официально анонсирован уже в начале следующей недели и прокомментировал ситуацию с распределением гонорара в реванше.

"Бумажная работа окончена, и вы услышите об этом бое уже в начале следующей недели. Состоится официальный анонс. В августе мы отправимся на Ближний Восток и в понедельник или вторник состоится официальное объявление поединка. Распределение денег будет в пропорции 50 на 50.

Мы хотели устроить этот бой на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне, поскольку это дает бойцу преимущество домашних стен, но команда Усика не была готова ехать туда, когда в другом месте можно было заработать в четыре раза больше денег" – сказал он.

Напомним, что первый поединок Усик - Джошуа состоялся 26 сентября прошлого года и завершился победой украинца единогласным решением судей.