Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа нокаутировал Брайана и завоевал чемпионский титул WBA Regular
Претендент на бой с Усиком, но не сейчас
Британский супертяж Даниэль Дюбуа (18-1; 17 КО) в главном событии боксерского вечера в Майами (США) одержал победу над уже экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Тревором Брайаном (22-1; 15 КО).
С самого начала поединка Дюбуа боксировал активнее и агрессивнее. Хорошо работал джебом, поджимал соперника и включал ударную правую. В четвертом раунде Брайан попытался провести атаку, но открыл защиту и пропустил мощный левый крюк в челюсть, упал на канвас ринга, сделал попытку подняться, но рефери уже остановил бой.
Таким образом, Дюбуа одержал уже 18-ю победу на профи-ринге и стал регулярным чемпионом мира по версии WBA (при одном поражении от Джо Джойса в ноябре 2020 года).
Напомним, что ранее Эдди Хирн
Популярное сейчас
- Разгром от Украины, цена на Забарного, дорогой новичок Реала. Главные новости за 11 июня
- россияне нанесли ракетный удар в Тернопольской области
- Зинченко – альтернатива Барселоны на случай провала трансфера Маркоса Алонсо
- Эдди Хирн заявил о дате официального анонса поединка Усик – Джошуа 2
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений