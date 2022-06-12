Дюбуа нокаутировал Брайана и завоевал чемпионский титул WBA Regular

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (18-1; 17 КО) в главном событии боксерского вечера в Майами (США) одержал победу над уже экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Тревором Брайаном (22-1; 15 КО).

С самого начала поединка Дюбуа боксировал активнее и агрессивнее. Хорошо работал джебом, поджимал соперника и включал ударную правую. В четвертом раунде Брайан попытался провести атаку, но открыл защиту и пропустил мощный левый крюк в челюсть, упал на канвас ринга, сделал попытку подняться, но рефери уже остановил бой.

Таким образом, Дюбуа одержал уже 18-ю победу на профи-ринге и стал регулярным чемпионом мира по версии WBA (при одном поражении от Джо Джойса в ноябре 2020 года).