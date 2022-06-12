  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа нокаутировал Брайана и завоевал чемпионский титул WBA Regular
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа нокаутировал Брайана и завоевал чемпионский титул WBA Regular

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Претендент на бой с Усиком, но не сейчас

Дюбуа нокаутировал Брайана и завоевал чемпионский титул WBA Regular

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (18-1; 17 КО) в главном событии боксерского вечера в Майами (США) одержал победу над уже экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Тревором Брайаном (22-1; 15 КО).

С самого начала поединка Дюбуа боксировал активнее и агрессивнее. Хорошо работал джебом, поджимал соперника и включал ударную правую. В четвертом раунде Брайан попытался провести атаку, но открыл защиту и пропустил мощный левый крюк в челюсть, упал на канвас ринга, сделал попытку подняться, но рефери уже остановил бой.

Таким образом, Дюбуа одержал уже 18-ю победу на профи-ринге и стал регулярным чемпионом мира по версии WBA (при одном поражении от Джо Джойса в ноябре 2020 года).

Напомним, что ранее Эдди Хирн объявил дату анонса боя Усик – Джошуа 2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэниэл Дюбуа Тревор Брайан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде