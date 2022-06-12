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Дюбуа: Без обид, но нолик Тревора должен был исчезнуть

Бокс
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Поздравляем с победой

Дюбуа: Без обид, но нолик Тревора должен был исчезнуть

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Даниэль Дюбуа (18-1; 17 КО) прокомментировал победу в поединке против Тревора Брайана (22-1; 15 КО).

"В первом раунде я пробовал просчитать его и узреть, что у него есть. Я сказал, что протестирую его подбородок и просто вышел рубиться. Он кое-что заставил меня показать – жесткий удар левой. Это был идеальный удар напоследок, поэтому я очень счастлив. У меня было несколько сложных моментов в этом лагере, но мы прошли через них и выиграли.

Я очень рад завоевать титул чемпиона мира. Ради этого я так упорно работал. Без оскорблений, но нолик Тревора должен был исчезнуть. Я был здесь, чтобы его снести.

Я готов к кому угодно. Я верю, что благодаря этому теперь стану лучше как боец. Говорят, когда ты завоевываешь титул чемпиона мира, ты выходишь на новый уровень. Поэтому в моем списке целей имена типа Диллиана Уайта и Джозефа Паркера. Я подерусь с любым, с кем дальше меня сведет Фрэнк Уоррен" – сказал он.

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В статье: Дэниэл Дюбуа Тревор Брайан
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Источник:
fightnews.info

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