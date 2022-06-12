Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа: Без обид, но нолик Тревора должен был исчезнуть
Поздравляем с победой
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Даниэль Дюбуа (18-1; 17 КО) прокомментировал
"В первом раунде я пробовал просчитать его и узреть, что у него есть. Я сказал, что протестирую его подбородок и просто вышел рубиться. Он кое-что заставил меня показать – жесткий удар левой. Это был идеальный удар напоследок, поэтому я очень счастлив. У меня было несколько сложных моментов в этом лагере, но мы прошли через них и выиграли.
Я очень рад завоевать титул чемпиона мира. Ради этого я так упорно работал. Без оскорблений, но нолик Тревора должен был исчезнуть. Я был здесь, чтобы его снести.
Я готов к кому угодно. Я верю, что благодаря этому теперь стану лучше как боец. Говорят, когда ты завоевываешь титул чемпиона мира, ты выходишь на новый уровень. Поэтому в моем списке целей имена типа Диллиана Уайта и Джозефа Паркера. Я подерусь с любым, с кем дальше меня сведет Фрэнк Уоррен" – сказал он.
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Армения U21 – Украина U21. Анонс и прогноз на матч отбора к Евро-2023
- Яремчук: Миколенко "рогатый" немного. Первый гол забил, не знал, как праздновать
- Дюбуа нокаутировал Брайана и завоевал чемпионский титул WBA Regular
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество