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Тайсон Фьюри отрецает слухи о возвращении на ринг

Бокс
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Британец путает всех

Тайсон Фьюри отрецает слухи о возвращении на ринг

Фото: MMA Fighting

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) отрецает слухи о ведении переговоров по организации его поединка против победителя встречи Усик – Джошуа 2. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Для меня это новость! Самая большая чепуха в истории" – написал он.

Напомним, что после поединка против Диллиана Уайта чемпион мира объявил, что завершает карьеру. Однако в боксерском мире мало верят в его слова и надеются на поединок Фьюри против победителя боя Усик – Джошуа 2.

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В статье: Тайсон Фьюри
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