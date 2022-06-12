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Тайсон Фьюри отрецает слухи о возвращении на ринг
Британец путает всех
Фото: MMA Fighting
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) отрецает слухи о ведении переговоров по организации его поединка против победителя встречи Усик – Джошуа 2. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:
"Для меня это новость! Самая большая чепуха в истории" – написал он.
Напомним, что после поединка против Диллиана Уайта чемпион мира объявил, что завершает карьеру. Однако в боксерском мире мало верят в его слова и надеются на поединок Фьюри против победителя боя Усик – Джошуа 2.
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