Усик – Джошуа: Легендарный американский супертяж дал прогноз на бой

Легендарный американский супертяж Шенон Бригс рассказал о своих прогнозах и ожиданиях от боя-реванша между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО).

"Я думаю, что сложно биться против Усика. Александр – левша с нереальными кондициями, высоким боксерским IQ. Очень тяжело поспевать за ним. Это сложный поединок.

Это один из лучших супертяжеловесов нашей эпохи, не говоря о том, что Джошуа тоже многое добился за свою непродолжительную карьеру. Это просто два отличных, очень хороших бойца" – сказал он.