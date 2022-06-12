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Усик – Джошуа: Легендарный американский супертяж дал прогноз на бой

Бокс
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Александр – лучший супертяж

Усик – Джошуа: Легендарный американский супертяж дал прогноз на бой

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский супертяж Шенон Бригс рассказал о своих прогнозах и ожиданиях от боя-реванша между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО).

"Я думаю, что сложно биться против Усика. Александр – левша с нереальными кондициями, высоким боксерским IQ. Очень тяжело поспевать за ним. Это сложный поединок.

Это один из лучших супертяжеловесов нашей эпохи, не говоря о том, что Джошуа тоже многое добился за свою непродолжительную карьеру. Это просто два отличных, очень хороших бойца" – сказал он.

Напомним, ранее Эдди Хирн объявил дату официального анонса поединка Усик – Джошуа 2.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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