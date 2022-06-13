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Эдди Хирн: Проиграть Усику - это не катастрофа
Украинец находится в топе
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн хочет организовать бой своего подопечного с Тайсоном Фьюри.
Сначала британцу нужно одержать победу над украинским чемпионом Александром Усиком.
"Думаю, что бой Джошуа - Фьюри всегда будет уместным. Меня постоянно спрашивают, когда Энтони проведет бой с Тайсоном. Конечно, Джошуа не хочет второй раз проиграть Усику, но Александр, вероятно, сейчас номер один среди боксеров вне зависимости от весовой категории. Проиграть Усику - это не катастрофа, но, думаю, поединок Джошуа - Фьюри за все пояса стал бы величайшим за последнее время.
Мне кажется, если Энтони справится с Усиком, то мы точно увидим его бой с Фьюри за все титулы", - сказал Хирн.
Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится в конце августа.
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