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Джошуа похвастался своей формой перед боем с Усиком
Бой состоится в августе
фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа похвастался своей формой в социальных сетях.
"Дождливые ночи могут стать ясными днями", – написал боец.
Напомним, что последним поединком для Джошуа стал бой с украинцем Александром Усиком, и лишился трёх из четырёх основных поясов.
Those ???? nights can turn into ☀️ days pic.twitter.com/e42hth9gVC— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) June 12, 2022
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