Джошуа похвастался своей формой перед боем с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа похвастался своей формой в социальных сетях.

"Дождливые ночи могут стать ясными днями", – написал боец.

Напомним, что последним поединком для Джошуа стал бой с украинцем Александром Усиком, и лишился трёх из четырёх основных поясов.

Those ???? nights can turn into ☀️ days pic.twitter.com/e42hth9gVC