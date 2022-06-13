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Джошуа похвастался своей формой перед боем с Усиком

Бокс
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Бой состоится в августе

Джошуа похвастался своей формой перед боем с Усиком

фото - boxingscene.com

Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа похвастался своей формой в социальных сетях.

"Дождливые ночи могут стать ясными днями", – написал боец.

Напомним, что последним поединком для Джошуа стал бой с украинцем Александром Усиком, и лишился трёх из четырёх основных поясов.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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