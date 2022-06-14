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Эдди Хирн: Было бы здорово стать частью истории Тайсона Фьюри
Однажды он уже пытался подписать с ним контракт
фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, что хотел бы подписать контракт с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).
Промоутера цитирует портал Mirror.co.uk:
"На самом деле я ни о чем не жалею. Мне постоянно задают вопрос: "Кого бы вы хотели подписать?" Все знают, что несколько лет назад у меня были встречи с Тайсоном Фьюри. Мы обсуждали сотрудничество и подписание контракта, но в результате ничего я всегда говорил, что было бы здорово стать частью его истории, но есть ли какая-то жалость? Я бы так не сказал.
Думаю, когда мы состаримся, то будем вспоминать многие вещи, которые покажутся нам забавными, и мы посмеемся над ними. Я думаю, что не нужно относиться ко всему этому слишком серьезно", – сказал промоутер.
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