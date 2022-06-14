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Виталий Кличко будет награжден премией Артура Эша за мужество
Мэр Киева рад, что получил эту награду
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко будет награжден премией Артура Эша за мужество.
"Для меня большая честь получить эту награду. Я убежден, что это признание мужества и неприкосновенности украинского народа, который более 3-х месяцев мужественно противостоит российской агрессии. Это награда для каждого из тех, кто защищает независимость и свободу Украины", – сказал Кличко.
Премия Артура Эша вручается в рамках ESPY Award от американского телеканала ESPN.
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