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Виталий Кличко будет награжден премией Артура Эша за мужество

Бокс
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Мэр Киева рад, что получил эту награду

Виталий Кличко будет награжден премией Артура Эша за мужество

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко будет награжден премией Артура Эша за мужество.

"Для меня большая честь получить эту награду. Я убежден, что это признание мужества и неприкосновенности украинского народа, который более 3-х месяцев мужественно противостоит российской агрессии. Это награда для каждого из тех, кто защищает независимость и свободу Украины", – сказал Кличко.

Премия Артура Эша вручается в рамках ESPY Award от американского телеканала ESPN.

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В статье: Виталий Кличко
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Источник:
Tribuna

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