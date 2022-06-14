Экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко будет награжден премией Артура Эша за мужество.

"Для меня большая честь получить эту награду. Я убежден, что это признание мужества и неприкосновенности украинского народа, который более 3-х месяцев мужественно противостоит российской агрессии. Это награда для каждого из тех, кто защищает независимость и свободу Украины", – сказал Кличко.

Премия Артура Эша вручается в рамках ESPY Award от американского телеканала ESPN.