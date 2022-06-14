Флойд Мейвезер: Джервонта Дэвис ужасно крутой боец

Легендарный Флойд Мейвезер отрицает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джерсонта Дэвис (26-0, 24 KO) не будет продлевать контракт с его промоутерской компанией Mayweather Promotions.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дэвисе. Он ужасно крутой боец. Он с нами навсегда. Мне нравится "Танк", я люблю его, а он любит меня. У нас отличные отношения, и мы счастливы.

Мы всегда хотим оставаться на положительной волне. СМИ постоянно задают отрицательные вопросы. Так что мы не говорим о негативе, только о положительных вещах. "Танк", я тебя люблю. Мы общаемся каждый день. Продолжай отлично работать, я горжусь тобой".