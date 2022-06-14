  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Флойд Мейвезер: Джервонта Дэвис ужасно крутой боец
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флойд Мейвезер: Джервонта Дэвис ужасно крутой боец

Бокс
(1 голосов)

Он расторг контракт с компанией Флойда

Флойд Мейвезер: Джервонта Дэвис ужасно крутой боец

фото - boxingscene.com

Новина українською

Легендарный Флойд Мейвезер отрицает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джерсонта Дэвис (26-0, 24 KO) не будет продлевать контракт с его промоутерской компанией Mayweather Promotions.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дэвисе. Он ужасно крутой боец. Он с нами навсегда. Мне нравится "Танк", я люблю его, а он любит меня. У нас отличные отношения, и мы счастливы.

Мы всегда хотим оставаться на положительной волне. СМИ постоянно задают отрицательные вопросы. Так что мы не говорим о негативе, только о положительных вещах. "Танк", я тебя люблю. Мы общаемся каждый день. Продолжай отлично работать, я горжусь тобой".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флойд Мейвезер Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде