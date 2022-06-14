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Тайсон Фьюри назвал условие, при котором он готов вернуться в ринг
Вероятность того, что британский боксер возобновит карьеру очень высока
фото - boxingscene.com
Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что может возобновить карьеру.
По словам Фьюри, это будет возможно в случае победы украинца Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа.
"Я приму решение обо всём этом. Но я дрался совсем недавно, даже трёх месяцев не прошло. В любом случае, я не буду драться до октября, ноября, декабря. А когда этот средневес нокаутирует того культуриста, останется только один боксёр, который наведёт порядок в этом цирке, не так ли?
Я стану призом, однако это будет дорого стоить. Но если хотите, чтобы я показал, что с этим средневесом сделает настоящий тяжеловес, придётся хорошенько заплатить", — приводит слова Фьюри Yahoo News.
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