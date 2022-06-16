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Отец Тайсона Фьюри: Если мой сын так и останется на пенсии, то Уайлдер выиграет все пояса
Но уйдет ли на пенсию "Цыганский король"
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, назвал главного претендента на звание чемпиона.
"Нет ни одного бойца, который мог бы сравниться с Тайсоном. Диллиан Уайт — хороший боец, который способен драться на равных с любым тяжеловесом, но не справился с моим сыном. Если Тайсон так и останется на пенсии, то мне кажется, что Деонтей Уайлдер выиграет все пояса. У меня большие сомнения в том, что остальные бойцы смогут справиться с его силой", — цитирует Фьюри-старшего Metro.
Напомним, что Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры после победы в апрельском бою с Диллианом Уайтом.
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