  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Отец Тайсона Фьюри: Если мой сын так и останется на пенсии, то Уайлдер выиграет все пояса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Тайсона Фьюри: Если мой сын так и останется на пенсии, то Уайлдер выиграет все пояса

Бокс
(1 голосов)

Но уйдет ли на пенсию "Цыганский король"

Отец Тайсона Фьюри: Если мой сын так и останется на пенсии, то Уайлдер выиграет все пояса

Новина українською

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, назвал главного претендента на звание чемпиона.

"Нет ни одного бойца, который мог бы сравниться с Тайсоном. Диллиан Уайт — хороший боец, который способен драться на равных с любым тяжеловесом, но не справился с моим сыном. Если Тайсон так и останется на пенсии, то мне кажется, что Деонтей Уайлдер выиграет все пояса. У меня большие сомнения в том, что остальные бойцы смогут справиться с его силой", — цитирует Фьюри-старшего Metro.

Напомним, что Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры после победы в апрельском бою с Диллианом Уайтом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде