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Промоутер: Не забываем о Василии Ломаченко, он может всех побить

Бокс
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Не может, а побьет

Промоутер: Не забываем о Василии Ломаченко, он может всех побить

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн, прокомментировал наиболее перспективные поединки в легком дивизионе. Слова специалиста цитирует Boxing News 24:

"Думаю, если честно, самый большой бой в дивизионе – Райан Гарсия против "Танка" Дэвиса. Микс больших аудиторий и фан-баз. Это грандиозный поединок, но есть еще несколько хороших.

Не забывайте о Василии Ломаченко. Он может всех их побить, потому что когда он боксировал против Теофимо Лопеса, был травмирован и не готов на 100%.

Ничего не отнимешь у Тео, но Ломаченко, Хэйни, Гарсия, "Танк" – это отличный дивизион. Пусть они все подерутся друг с другом и Камбососом. Не будем списывать Джорджа" – сказал он.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри объявил сумму, за которую готов выйти на ринг против Усика.

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В статье: Василий Ломаченко Эдди Хирн
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