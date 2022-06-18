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Промоутер: Не забываем о Василии Ломаченко, он может всех побить
Не может, а побьет
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн, прокомментировал наиболее перспективные поединки в легком дивизионе. Слова специалиста цитирует Boxing News 24:
"Думаю, если честно, самый большой бой в дивизионе – Райан Гарсия против "Танка" Дэвиса. Микс больших аудиторий и фан-баз. Это грандиозный поединок, но есть еще несколько хороших.
Не забывайте о Василии Ломаченко. Он может всех их побить, потому что когда он боксировал против Теофимо Лопеса, был травмирован и не готов на 100%.
Ничего не отнимешь у Тео, но Ломаченко, Хэйни, Гарсия, "Танк" – это отличный дивизион. Пусть они все подерутся друг с другом и Камбососом. Не будем списывать Джорджа" – сказал он.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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