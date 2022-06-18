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Альварес и Головкин дадут две пресс-конференции в конце июня
Разогрев перед боем
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-2-2; 39 КО) и чемпион мира в среднем весе по версии IВF Геннадий Головкин (42-1-1; 37 КО) дадут две пресс-конференции перед своим поединком уже в этом месяце.
Первый выход к фанатам состоится 24 июня в Лос-Анджелесе (США), а второй – 27 июня в Нью-Йорке (США).
Отметим, что первое сражение между двумя легендами мирового спорта завершилось в ничью, второе – победой Сауля.
Третий поединок состоится 17 сентября. Точное место пока неизвестно.
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