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Альварес и Головкин дадут две пресс-конференции в конце июня

Бокс
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Разогрев перед боем

Альварес и Головкин дадут две пресс-конференции в конце июня

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-2-2; 39 КО) и чемпион мира в среднем весе по версии IВF Геннадий Головкин (42-1-1; 37 КО) дадут две пресс-конференции перед своим поединком уже в этом месяце.

Первый выход к фанатам состоится 24 июня в Лос-Анджелесе (США), а второй – 27 июня в Нью-Йорке (США).

Отметим, что первое сражение между двумя легендами мирового спорта завершилось в ничью, второе – победой Сауля.

Третий поединок состоится 17 сентября. Точное место пока неизвестно.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
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