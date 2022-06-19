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Объявлены официальные дата и место второго боя Усика с Джошуа
В первом бою Александр победил решением судей
Фото: MARCA
Были официально оглашены дата и место проведения предстоящего боя-реванша украинского боксера Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. Бойцы будут биться за объединенный титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.
Реванш пройдет в субботу, 20 августа, в Джедде, Саудовская Аравия. В первом бою Александр Усик одержал победу благодаря решению судей, нанеся Энтони Джошуа второе поражение в профессиональной карьере.
Ранее британец проигрывал лишь однажды – мексиканцу Энди Руису в июне 2019 года. Спустя полгода Джошуа все же избил Руиса и вернул пояса. Рекорд Энтони в профессиональном боксе: 26 боев, 24 победы и 2 поражения. Рекорд Усика: 19 боев, 19 побед.
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