Объявлены официальные дата и место второго боя Усика с Джошуа

Были официально оглашены дата и место проведения предстоящего боя-реванша украинского боксера Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. Бойцы будут биться за объединенный титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Реванш пройдет в субботу, 20 августа, в Джедде, Саудовская Аравия. В первом бою Александр Усик одержал победу благодаря решению судей, нанеся Энтони Джошуа второе поражение в профессиональной карьере.

Ранее британец проигрывал лишь однажды – мексиканцу Энди Руису в июне 2019 года. Спустя полгода Джошуа все же избил Руиса и вернул пояса. Рекорд Энтони в профессиональном боксе: 26 боев, 24 победы и 2 поражения. Рекорд Усика: 19 боев, 19 побед.