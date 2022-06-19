  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Объявлены официальные дата и место второго боя Усика с Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Объявлены официальные дата и место второго боя Усика с Джошуа

Бокс
(1 голосов)

В первом бою Александр победил решением судей

Объявлены официальные дата и место второго боя Усика с Джошуа

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

Были официально оглашены дата и место проведения предстоящего боя-реванша украинского боксера Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. Бойцы будут биться за объединенный титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Реванш пройдет в субботу, 20 августа, в Джедде, Саудовская Аравия. В первом бою Александр Усик одержал победу благодаря решению судей, нанеся Энтони Джошуа второе поражение в профессиональной карьере.

Ранее британец проигрывал лишь однажды – мексиканцу Энди Руису в июне 2019 года. Спустя полгода Джошуа все же избил Руиса и вернул пояса. Рекорд Энтони в профессиональном боксе: 26 боев, 24 победы и 2 поражения. Рекорд Усика: 19 боев, 19 побед.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде