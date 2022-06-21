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Бывшего "регионала" Продивуса отстранили от власти в ФБУ. В организации это называют рейдерским захватом
Минюст занял позицию Кирилла Шевченко
Фото: facebook.com/vladimirprodivus
Федерация бокса Украины заявляет о рейдерском захвате организации. Соответствующее письмо с подписью генсека Федерации Ильи Гуровича опубликовано на официальном сайте ФБУ и направлено в Министерство молодежи и спорта Украины и Национальный олимпийский комитет Украины.
В ФБУ утверждают, что документ от 22 февраля, когда якобы проводилась внеочередная конференция ФБУ, а новым руководителем организации избрали Кирилла Шевченко, поддельный. С другой стороны, по информации Tribuna.com, Кирилл Шевченко внесен Министерством юстиции Украины в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в качестве президента Всеукраинской общественной организации "Федерация бокса Украины".
Напомним, что Владимир Продивус в качестве народного депутата Украины в свое время голосовал за "диктаторские законы", а также входил в пророссийскую "Партию Регионов". Также в СМИ распространялась информация, что Продивус продолжает владеть бизнесом в аннексированном Крыму.
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