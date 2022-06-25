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Фьюри обратился к Усику: Когда будешь в супертяжелом весе лет через 10-15 тогда и поговорим
А может ты просто боишься
Чемпион мира в супертяжелой по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) прокомментировал возможность проведения поединка против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует BoxingNews 24/7:
"Александр Усик только что пришел в это поколение один бой назад, его нельзя учитывать.
Он ворвался из среднего веса. Он не может сравниться. Он в тяжелом весе два года. Когда ты будешь в супертяжелом весе через 10-15 лет, возвращайся, и тогда поговорим" – сказал Фьюри.
Напомним, что свой следующий поединок Усик проведет 20 августа в Саудовской Аравии против британца Энтони Джошуа.
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