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Джойс дал советы Джошуа перед боем с Усиком
Правильно, каждый совет – шаг к победе (шутка)
фото - boxingscene.com
Британский супертяж Джо Джойс дал советы своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) перед реваншем с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0; 13 КО).
"Во-первых, сложно приложиться по Усику перчаткой. Дело в том, что он передвигается на ногах и двигает головой. Он очень рассудителен в своих движениях, когда входит или не входит в размен.
Так что трудно пригвоздить Усика, но по нему уже попадали раньше, и кажется, что он хорошо держит удар. Но в первую очередь вам необходимо по нему попасть, потому что Мурат Гассиев в первом тяжелом весе имел феноменальную мощь, однако не смог приложиться к нему" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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