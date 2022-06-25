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Головкин ответил Альваресу: Он мышь рыжая, петух

Бокс
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Так мышь или петух

Головкин ответил Альваресу: Он мышь рыжая, петух

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF Геннадий Головкин (42-1-1; 39 КО) ответил на обвинение мексиканца Сауля Альвареса (57-2-2; 39 КО) в неискреннем поведении. Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Честно говоря, я этого не слыхал. Так он где? На пресс-конференции? Я просто не понял этого. Переводчик мне не перевел. Это точно не приукрашивает его в первую очередь.

Можно сказать много гадостей. Что я могу сказать? То, что он мышь рыжая, что он петух. Что ему сказать? Это, опять же, будет показывать мою сторону" – сказал он.

Напомним, что ранее Джойс дал совет Джошуа перед реваншем с Усиком.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
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