Фьюри жестко прошелся по Джошуа: Примадонна, позорная с*чка

Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) резко выразился о своем соотечественнике Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует TalkSport:

"Я как минимум 6 раз пытался сделать этот бой, но каждый раз мне это не удавалось, ведь я имею дело с девой. Примадонна, позорная с*чка, которая не хочет драться.

Он бы не победил меня даже с бейсбольной битой, пока я спал" – сказал Тайсон.

Напомним, что свой следующий поединок Джошуа проведет 20 августа в Саудовской Аравии против украинца Александра Усика (19:0; 13 КО).