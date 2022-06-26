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Фьюри жестко прошелся по Джошуа: Примадонна, позорная с*чка
Это в его стиле
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Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) резко выразился о своем соотечественнике Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует TalkSport:
"Я как минимум 6 раз пытался сделать этот бой, но каждый раз мне это не удавалось, ведь я имею дело с девой. Примадонна, позорная с*чка, которая не хочет драться.
Он бы не победил меня даже с бейсбольной битой, пока я спал" – сказал Тайсон.
Напомним, что свой следующий поединок Джошуа проведет 20 августа в Саудовской Аравии против украинца Александра Усика (19:0; 13 КО).
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