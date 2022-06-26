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Промоутер Усика показал фото с открытой тренировки в Саудовской Аравии

Бокс
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Наш казак в своем стиле

Промоутер Усика показал фото с открытой тренировки в Саудовской Аравии

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) во время открытой тренировки к поединку с Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) затанцевал перед болельщиками и сфотографировался со своими трофеями. Соответствующие фото на своей официальной странице в Instagram разместил промоутер нашего спортсмена Эгис Климас.

Промоутер Усика показал фото с открытой тренировки в Саудовской Аравии - изображение 1Промоутер Усика показал фото с открытой тренировки в Саудовской Аравии - изображение 2

Напомним, что уже 29 июня в Лондоне пройдет вторая пресс-конференция в бою Усик – Джошуа 2.

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В статье: Александр Усик
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