Промоутер Усика показал фото с открытой тренировки в Саудовской Аравии

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) во время открытой тренировки к поединку с Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) затанцевал перед болельщиками и сфотографировался со своими трофеями. Соответствующие фото на своей официальной странице в Instagram разместил промоутер нашего спортсмена Эгис Климас.

Напомним, что уже 29 июня в Лондоне пройдет вторая пресс-конференция в бою Усик – Джошуа 2.