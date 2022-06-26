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Промоутер Усика показал фото с открытой тренировки в Саудовской Аравии
Наш казак в своем стиле
фото - boxingscene.com
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) во время открытой тренировки к поединку с Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) затанцевал перед болельщиками и сфотографировался со своими трофеями. Соответствующие фото на своей официальной странице в Instagram разместил промоутер нашего спортсмена Эгис Климас.
Напомним, что уже 29 июня в Лондоне пройдет вторая пресс-конференция в бою Усик – Джошуа 2.
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