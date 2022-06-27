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Уайлдер: Без сомнений, я рассматриваю возможность возвращения
Похоже, что боксер не спешит завершать карьеру
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) признался, что всё ещё не принял решение касательно своей карьеры.
Напомним, Уайлдер, в этом году готовящийся отпраздновать 37-летие, не выступал с октября, когда в третьем поединке с британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) уступил нокаутом в 11-м раунде и потерпел второе поражение за всё время выступления в профессионалах.
"Без сомнений, я рассматриваю возможность возвращения. Это то, над чем мы сейчас работаем. Я чувствую, что это может быть толчком для моей карьеры. Дело не в деньгах, мне больше не нужно боксировать ради них. Я уже устроил свою жизнь", – сказал боец в интервью YouTube-каналу Premier Boxing Champions.
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