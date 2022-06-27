Тренер Джошуа: Энтони почти во всем имеет преимущество над Усиком

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсия рассказал badlefthook, что считает своего боксера лучше чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 19-0).

"Джошуа гораздо больше. У него преимущество в размахе рук, в росте, в весе, и у него огромная сила. У него безумная сила. Он почти во всем имеет преимущество. Единственное, что может быть, это его голова – он должен быть немного более уверенным в себе. Я думаю, что у него много преимуществ. Просто иди туда и возьми все, что нужно: рост, мощь, силу, размах рук.Что бы это ни стоило, я думаю, это именно то, что ему нужно сделать".